IBM потребовала от сотрудников вернуться с «удалёнки» в офисы
Bloomberg: IBM обязала сотрудников вернуться в офисы под угрозой увольнения
Вашингтон, 30 января, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Американская компания IBM обязала сотрудников вернуться с «удалёнки» в офисы. Тем, кто не выполнит это требование, грозит увольнение, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку, которую получили менеджеры корпорации.
Руководство компании требует от сотрудников посещать офис или клиентов не менее трёх дней в неделю. Отслеживать посещаемость будут с помощью данных с бейджей.
«Дистанционный формат работы может быть разрешён только в случае проблем со здоровьем или из-за прохождения военной службы, но не в связи с местом жительства. Поэтому компания требует, чтобы работающие удалённо сотрудники переехали ближе к офисам к началу августа. Расстояние от дома до офиса должно составлять около 80 км», — говорится в материале.
Как передавало ИА Регнум, в России будущее за комбинированными формами занятости, которые совмещают в себе как традиционный, так и удалённый форматы работы, считает доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Она объяснила, что специалисты по анализу больших баз данных, по программированию и веб-разработке, по созданию мобильных приложений больше склонны к работе в удалённом формате. Однако не все сотрудники готовы трудиться дистанционно в силу разных причин: недостаточно оснащённое рабочее место дома, отсутствие лицензированного обеспечения для ПК и ноутбуков, риски утечки конфиденциальной информации и другие.