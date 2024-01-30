Вашингтон, 30 января, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Американская компания IBM обязала сотрудников вернуться с «удалёнки» в офисы. Тем, кто не выполнит это требование, грозит увольнение, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку, которую получили менеджеры корпорации.

Zuma/TASS

Руководство компании требует от сотрудников посещать офис или клиентов не менее трёх дней в неделю. Отслеживать посещаемость будут с помощью данных с бейджей.

«Дистанционный формат работы может быть разрешён только в случае проблем со здоровьем или из-за прохождения военной службы, но не в связи с местом жительства. Поэтому компания требует, чтобы работающие удалённо сотрудники переехали ближе к офисам к началу августа. Расстояние от дома до офиса должно составлять около 80 км», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, в России будущее за комбинированными формами занятости, которые совмещают в себе как традиционный, так и удалённый форматы работы, считает доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Она объяснила, что специалисты по анализу больших баз данных, по программированию и веб-разработке, по созданию мобильных приложений больше склонны к работе в удалённом формате. Однако не все сотрудники готовы трудиться дистанционно в силу разных причин: недостаточно оснащённое рабочее место дома, отсутствие лицензированного обеспечения для ПК и ноутбуков, риски утечки конфиденциальной информации и другие.