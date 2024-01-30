Москва, 30 января, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Оружие с Украины расползается по горячим точкам и попадает в руки экстремистов и террористов, но Запад старается этого не замечать. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 30 января на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Ещё один аспект, который Запад не очень сильно хочет замечать, это расползание оружия, которое поставляется на Украину, по различным горячим точкам, где оно используется в том числе экстремистами и террористами», — сказал Лавров.

Он отметил, что достаточным количеством фактов подтверждено присутствие на Украине не только иностранных наёмников, но и инструкторов, то есть людей, которые официально находятся на военной службе в западных странах.

Это невозможно скрыть, как и то, что уже больше десяти лет сотрудники британских и американских спецслужб занимают не один этаж в Службе безопасности Украины, подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, в российском МИД неоднократно заявляли об угрозе распространения оружия, которое Запад поставляет Украине. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что попадание оружия с Украины на чёрный рынок может усилить террористическую деятельность в мире до невиданных масштабов.

В недавнем заявлении Захарова подчеркнула, что западные союзники Украины должны прекратить снабжение Киева оружием, если хотят разрешить конфликт путём мирных переговоров.