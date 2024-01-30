Бангкок, 30 января, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Пятеро российских граждан из состава группы «Би-2» ожидают депортации в центре временного содержания после ареста за ведение трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда. Это подтвердили 30 января российские дипломаты, сообщает «РИА Новости».

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В консульском отделе посольства России рассказали, что Иммиграционное бюро королевской полиции Таиланда официально уведомило о помещении россиян в центр временного содержания в Бангкоке 29 января. Это Ян Николенко, Борис Лифшиц, Глеб Колядин, Андрей Звонков и Максим Андрюшенко.

До того как россиян депортируют, власти Таиланда проверят подлинность их паспортов и наличие российского гражданства. Также музыкантов проверят на причастность к каким-либо преступлениям или правонарушениям на территории королевства, пояснили дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января участников российской рок-группы «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Участников группы передали иммиграционной полиции, они обязаны покинуть страну.

По информации израильского издания Ynet, четверых из арестованных музыкантов депортируют в Израиль, одного — в Австралию, ещё одного — в США.