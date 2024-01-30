Москва, 30 января, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов киноконцерна «Мосфильм» по случаю 100-летия киностудии. Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

РИА Новости/Павел Бедняков

Президент отметил, что «Мосфильм» является одной из старейших киностудий России.

«Мосфильм» по праву гордится своей богатой историей, именами и творческими достижениями выдающихся режиссёров и актёров, операторов и художников, которые своим талантом и подвижническим, вдохновенным трудом задавали высочайшую планку профессионального мастерства, создавали фильмы, ставшие подлинными шедеврами отечественного и мирового киноискусства», — сказано в тексте поздравления.

Российский лидер отметил, что сотрудники киностудии бережно хранят традиции предшественников, а также воплощают в жизнь «смелые новаторские идеи и замыслы и достойно служат российский культуре».

Студия «Мосфильм» была основана 30 января 1924 года, когда состоялась премьера первого фильма, снятого на площадке, «На крыльях ввысь». Всего киностудий снято более 2500 кинофильмов. Многие картины киноконцерна получили высокое признание на международных кинофестивалях. Так, среди наград «Мосфильма» значатся венецианский «Лев Святого Марка», «Золотая раковина» Сан-Себастьяна, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля, «Оскары» Американской киноакадемии, берлинский «Медведь» и многие другие.