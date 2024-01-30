Вашингтон, 30 января, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд заявила, что американским фигуристам дадут золотые медали за командный турнир на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Global Look Press/Zhu Wei/XinHua

«Хиршланд подтверждает, что разговаривала с Международным олимпийским комитетом (МОК) и получила новость о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине», — приводит её комментарий пресс-служба американского НОК.

Как сообщало ИА Регнум, Международный союз конькобежцев (ISU) планирует рассмотреть судьбу медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

ISU проведёт 7 февраля заседание, на котором обсудит распределение медалей в командном турнире фигуристов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно со Всемирным антидопинговом агентством (WADA) и ISU.

В Кремле назвали дисквалификацию Валиевой политизированным решением и пообещали защищать российских спортсменов до конца.