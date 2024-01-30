Москва, 30 января, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Ключевая ставка в России может начать снижаться во втором полугодии 2024 года, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее во втором полугодии», — сказала она «РИА Новости».

Когда именно это произойдёт, будет зависеть от поступающих данных, добавила Набиуллина.

Следующее заседание, на котором Центробанк примет решение о ключевой ставке, состоится 16 февраля.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря ЦБ России повысил ключевую ставку до 16%. Тогда регулятор объяснил своё решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением. При этом его руководство убеждено, что для возвращения инфляции к цели, а также её дальнейшей стабилизации вблизи 4% нужен продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Хабаровске 11 января заявил, что высокая ключевая ставка Банка России носит временный характер, и по мере разрешения вопросов инфляции она будет снижаться.