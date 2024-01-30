Появилось видео нападения соседей на женщину с питбулем в Братске
Братск, Иркутская область, 30 января, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Конфликт из-за бойцовского пса разгорелся в одном из дворов в городе Братске Иркутской области. Группа жильцов напала на владелицу питбуля в лифте, видео инцидента опубликовал 30 января Telegram-канал «112».
Около года назад питбуль по кличке Симба серьёзно покусал 63-летнюю пенсионерку. Собака напугала женщину, и та достала шокер. Пёс же, по словам хозяйки Ксении Шкудиной, стал её защищать. В результате в отношении Шкудиной возбудили уголовное дело, с соседями началась вражда.
По словам Ксении, на неё и собаку нападали уже несколько раз. Противники 27 января вооружились битой, ломом и топором и подкараулили Симбу с хозяйкой у лифта.
«В результате быстротечных боевых действий травмы получили и Ксения, и Симба. У него рваная рана головы и множественные гематомы», — говорится в сообщении.
По другой версии, в произошедшем виновата сама хозяйка, которая должным образом не следит за собакой. А последний инцидент был повторным нападением собаки на людей.
В ситуации разбирается полиция.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в Санкт-Петербурге бойцовская собака, которую хозяйка выгуливала без намордника, напала на мужчину с собакой. Пострадавший обратился за помощью в травмпункт и ветеринарную лечебницу.
В Саранске суд обязал хозяйку акита-ину, укусившей за голову двухлетнюю девочку, выплатить компенсацию в размере около 33 тыс. рублей.