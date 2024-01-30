Гатчина, Ленинградская область, 30 января, 2024, 10:57 — ИА Регнум. «Газпром-Медиа Холдинг» выпустит два фильма, посвященные жертвам фашистского геноцида. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Александр Жаров 27 января, в день открытия мемориала мирным жителям Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Документальная картина выйдет уже в этом году ко Дню памяти и скорби 22 июня. Продюсером фильма выступит Максим Беспалый, снявший исторический сериал «Романовы». Работа над художественной картиной ведётся совместно с продюсером Инессой Юрченко, премьера запланирована на 2025 год.

«Газпром-Медиа Холдинг» Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров

Оба фильма посвящены геноциду советских детей в годы Великой Отечественной войны. В Гатчинском районе Ленинградской области фашисты организовали порядка 13 концентрационных лагерей. Один из них — в посёлке Вырица, немецкие солдаты называли его «Детским домом». В нём содержались дети до 14 лет, которых подвергали пыткам, истязали голодом, использовали для каторжных работ и как доноров крови для раненых немцев.

«Страшные события, происходившие в детском концлагере в Вырице, легли в основу видеоновеллы, которую продюсерский центр «Инсайт Люди» выпустил к годовщине освобождения Ленинграда от блокады. В планах снять документальный фильм, который мы разместим на площадках холдинга и предложим к размещению всем российским платформам на некоммерческих условиях, чтобы как можно больше зрителей узнали о чудовищных преступлениях немецких захватчиков на территории нашей страны. Кроме того, к 80-летнему юбилею Великой Победы в следующем году мы готовим полнометражную картину, героями которой станут выжившие дети, спасённые благодаря местному батюшке Серафиму Вырицкому, ныне канонизированному Русской православной церковью. И с помощью художественного языка кино, я надеюсь, донесём эту историю до миллионов неравнодушных людей», — рассказал генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Всего за несколько дней социальный видеоролик «Детский дом» набрал более миллиона просмотров на российских видеоплатформах. Это девятая видеоновелла альманаха «НЕзабытые», созданная продюсерским центром «Инсайт Люди».