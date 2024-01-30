Улан-Удэ, 30 января, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), отправлявшийся из Улан-Удэ в Москву, прервал взлёт из-за технической неисправности. Об этом 30 января сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Известия/Павел Бедняков

Отмечается, что около 10:00 по местному времени (02:00 мск) в аэропорту «Байкал» при разбеге самолёта по взлётно-посадочной полосе командир воздушного судна принял решение о возврате к месту стоянки из-за подозрения на наличие технической неисправности.

В ведомстве добавили, борт отстранён от эксплуатации. Более 170 пассажиров размещены в здании аэровокзала, их отправят в пункт назначения на резервном самолёте.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января самолёт, выполнявший рейс по маршруту Харбин — Якутск, совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика пожара в багажном отсеке. Пассажиры были эвакуированы. Сотрудники экстренных служб не обнаружили открытого огня, но выявили слабый запах дыма. Информация о случившемся уточняется.