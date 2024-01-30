Киев, 30 января, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не предложил главкому Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному другую значимую должность взамен после отставки. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на источники в офисе главы киевского режима и окружении главкома.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Отмечается, что Залужный не писал и не намерен писать рапорт об отставке.

«Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать», — передаёт слова источников издание.

В публикации подчёркивается, что для снятия Залужного с должности указом Зеленского нужно представление министра обороны Рустема Умерова.

По мнению авторов издания, отставка Залужного будет «лишь первым звеном» в цепочке кадровых изменений в командовании Вооруженных сил Украины и политическом руководстве страны.

Сообщения об отставке Залужного

Первым об отставке главкома ВСУ написал вечером 29 января бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза. Вслед за ним информацию подтвердили действующий депутат Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов), журналисты Роман Цимбалюк и Юрий Бутусов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).

Некоторые СМИ писали, что Залужному предлагали пост посла в одной из европейских стран, но он отказался, а новым главкомом ВСУ станет глава управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, заявляли также источники.

В свою очередь, экс-президент Украины Пётр Порошенко написал, что украинские союзники в Европе «в шоке» от слухов об отставке Залужного.

Опровержение

Через некоторое время в минобороны Украины опровергли сообщения об отставке Залужного. Тогда военное ведомство опубликовало сообщение с текстом: «Это неправда».

Издание «Страна. ua», в свою очередь, обратило внимание, что неясно, какую именно информацию опровергает минобороны Украины, поскольку в сообщении самого ведомства это никак не конкретизируется.

Позже информацию об отставке опроверг и пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров. Однако в вечернем обращении к украинцам 29 января Владимир Зеленский никак не прокомментировал информацию об отставке главнокомандующего ВСУ.

Версии об «отставке»

По данным украинского издание «Страна. ua», Залужный сам мог распространить слухи о возможной отставке с целью сыграть на опережение, лишив такой возможности Зеленского.

По одной из версий, Зеленский в действительности мог принять решение об увольнении главкома ВСУ, об этом, вероятно, и узнали сторонники Залужного.

«Группа поддержки главкома решила сыграть на упреждение — обнародовать эту информацию ещё до того, как Зеленский подпишет или опубликует соответствующий указ», — написало издание.

Целью такого вброса могла стать организация общественного давления на украинского руководителя при содействии Запада для того, чтобы лишить Зеленского возможности уволить Залужного до официального заявления и подписания указа.

Другая версия подразумевает, что информация о решении уволить Залужного была заведомым фейком. Такая акция могла быть нацелена на то, чтобы вынудить Зеленского публично опровергнуть это, лишив тем самым его такой возможности в случае существования подобных планов, считают авторы статьи.

Всё это может отсрочить отставку Залужного, если такой сценарий подразумевался, добавили авторы публикации.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что в случае снятия с должности Залужный грозится уйти в отставку по состоянию здоровья.

Безуглая при этом не стала уточнять, кого именно пытается шантажировать главком.

На странице в соцсети депутат разместила фотографию украинского военачальника, предположив у него возможные проблемы с алкоголем.

Депутат также не прокомментировала слухи о возможной отставке Залужного. Она сказала лишь, что «чем скорее это произойдёт», тем больше шансов у Украины будет «вырваться из ада».

Вместе с тем, по мнению советника главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина, на Украине с отставкой Залужного пойдёт «какая-то борьба за власть», которая выльется в военный переворот.

Советник Пушилина указал, что главкому доверяют военные и «доверяли очень многие».

«Это серьёзный полюс силы на Украине, и он в любом случае остаётся им», — считает Ян Гагин.

Он также добавил, что Залужный может «побороться за власть», но вот какими методами он это будет делать — под вопросом. Всё, по мнению Гагина, будет зависеть от самого главкома ВСУ, от его воли.

Эксперт предположил, что у Залужного всё может получиться, если он заручится поддержкой армии и гражданских.