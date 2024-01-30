Москва, 30 января, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Бывший тренер сборной Белоруссии по биатлону Николай Захаров умер на 78‑м году жизни. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Александр Вильф/РИА Новости Дарья Домрачева

Захаров родился в Тюменской области, но последние несколько лет жил в Болгарии.

В 1990‑е и 2000‑е годы специалист работал в сборной Белоруссии. Под его руководством Дарья Домрачева стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой.

Также Захаров тренировал сборную Болгарии, в составе которой Екатерина Дафовска, возглавляющая сейчас федерацию биатлона страны, выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде-1998 в Нагано.