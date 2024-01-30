Москва, 30 января, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Центральный банк РФ начнёт с февраля раскрывать больше деталей, касающихся обсуждения решений по ключевой ставке. Об этом 30 января сообщила пресс-служба регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, и начнёт публиковать резюме обсуждения ключевой ставки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято с учётом результатов исследований и общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики ЦБ.

В регуляторе добавили, что целью является более детальное раскрытие логики принятия решений по ключевой ставке и повышение прозрачности денежно-кредитной политики.

Резюме будет публиковаться с февраля 2024 года на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Банк России повысил ключевую ставку до 16%. Регулятор объяснил своё решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением. При этом его руководство убеждено, что для возвращения инфляции к цели, а также её дальнейшей стабилизации вблизи 4% нужен продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике.