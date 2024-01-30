Белгород, 30 января, 2024, 10:24 — ИА Регнум. В Белгородской области обломки сбитого Вооружёнными силами Украины (ВСУ) российского транспортного самолёта Ил-76 начали вывозить с места крушения. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

СК РФ/РИА Новости

«Организован вывоз обломков Ил-76 с места крушения», — передаёт агентство слова собеседника.

В материале сказано, что вывоз организован для дальнейшей выкладки самолёта в отведённом ангаре, чтобы установить точную причину крушения и «убедить мировую общественность в несправедливости доводов Киева».

Самолёт Ил-76 был сбит военными ВСУ 24 января с территории Харьковской области. Воздушное судно упало в Белгородской области. На его борту находились члены экипажа и 65 украинских военнопленных для обмена, а также трое сопровождавших их офицеров Вооружённых сил России.

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Все, кто был в самолёте, погибли. МИД России назвал удар по воздушному судну террористическим актом. В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке пленных и всё равно пошло на такой шаг, чтобы обвинить в случившемся Россию.

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Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету максимально быстро обнародовать детали авиакатастрофы с Ил-76. Следователи установили точку пуска украинской ракеты, сбившей Ил-76, и нашли документы пленных бойцов ВСУ.

Днём ранее были получены предварительные данные расшифровки самописцев воздушного судна. Отмечалось, что специалисты приступили к изучению полученных данных.