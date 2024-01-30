Соль-Илецк, Оренбургская область, 30 января, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате массового ДТП под Соль-Илецком. Об этом сообщает 30 января пресс-центр ГУ МЧС по Оренбургской области.

МЧС Оренбургской области

Четыре автомобиля — три легковых и один грузовой — столкнулись на дороге. По меньшей мере два из них слетели в кювет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«По предварительным данным, пять человек погибли (из них двое детей), ещё четверо травмированы», — говорится в сообщении.

Пострадавших зажало в повреждённых машинах, их вызволили спасатели. На месте аварии работает 21 специалист, привлечено восемь единиц техники. Туда выехал прокурор Соль-Илецкого района Андрей Дьяченко.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года на автодороге Соль-Илецк — Буранное двое подростков на электросамокате попали под легковой автомобиль. Несовершеннолетние погибли на месте до приезда скорой помощи.