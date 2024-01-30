Москва, 30 января, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Темпы роста мировой экономики замедляются, однако миру удалось избежать глобальной рецессии, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Сергей Бобылев/ТАСС Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

«Удалось избежать «жёсткой посадки». Её вероятность в этом году стала чуть меньше, чем была в прошлом», — сказала она «РИА Новости».

Набиуллина добавила, что многие находятся в ожидании снижения ключевых ставок ведущими центральными банками, что поддержит рост мировой экономики.

Как передавало ИА Регнум, ранее Набиуллина заявила, что многие страны задумались об альтернативах для существующей системы международных платежей, так как она стала рискованной.

Она пояснила, что бизнес, заинтересованный в развитии экономических, торговых, инвестиционных отношений, обязательно будет искать замену существующей системе, если в ней возникают риски.