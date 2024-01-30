Вашингтон, 30 января, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби вступил в «резкую перепалку» с журналисткой Кимберли Халкетт во время брифинга, сообщил 29 января телеканал Fox News.

AP/TASS Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби

Отмечается, что Кимберли, представляющая «Аль-Джазиру», стала «давить» на Кирби в контексте того, мог ли президент США Джо Байден приказать наносить удары по хуситам в Йемене без одобрения Конгресса. Кирби подчеркнул, что конституция позволяет Байдену так поступать, и добавил, что администрация будет информировать законодателей о любых предпринятых действиях.

После этого Халкетт заявила, что американский народ «недоволен» действиями Байдена, чем вызвала у представителя Белого дома явное раздражение, отмечает издание. Обстановка на брифинге «ещё больше обострилась» после вопроса Халкетт о том, учитывает ли Байден свой политический рейтинг, когда принимает решение о действиях на Ближнем Востоке.

Перебив журналистку, Кирби сказал, что «главнокомандующий не смотрит на опросы» и на политический календарь, когда «защищает» американских военных. Любое предположение об обратном оскорбительно, добавил он.

В этот резкий обмен мнениями вмешалась и прекратила его пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января Центральное командование ВС США заявило о гибели троих американских военнослужащих при атаке беспилотника на военную базу у сирийско-иорданской границы. Более 40 военных получили ранения. Ответственными за атаку на свою базу США назвали группировки, связанные с Ираном.