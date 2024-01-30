Москва, 30 января, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Многие страны задумались об альтернативах для существующей системы международных платежей, так как она стала рискованной. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Появились риски использования устоявшейся международной платежной инфраструктуры, и многие страны думают над альтернативными, собственными вариантами трансграничных механизмов платежей», — сказала Набиуллина «РИА Новости».

Она пояснила, что бизнес, заинтересованный в развитии экономических, торговых, инвестиционных отношений, обязательно будет искать замену существующей системе, если в ней возникают риски.

В ЦБ ранее заявили, что к СПФС к началу 2024 года подключились 557 банков и компаний, в том числе 159 нерезидентов из 20 стран. В конце 2022 года количество нерезидентов едва превышало сотню.

Как сообщало ИА Регнум, крупные страны стали создавать альтернативы системе SWIFT, через которую проходили почти все банковские операции в мире, после 2014 года. Тогда западные страны впервые пригрозили отключить от этой системы Россию. В РФ заменой стала Система передачи финансовых сообщений (СПФС), свои системы разработали Китай и Индия.