Луганск, 30 января, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Бойцы 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление в районе села Клещеевка под Артёмовском (до 1924 года — Бахмут) из-за плохого отношения со стороны командования и отсутствия доплат. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 30 января в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации его источников, украинские танкисты «саботировали приказ вышестоящего командования и отказались выдвигаться в район сосредоточения для действий наступательного характера в районе населённого пункта Клещеевка».

Танкисты заявили, что поступили так из-за «скотского отношения» командиров на местах к личному составу. Кроме того, им не выдали положенных доплат к денежному довольствию.

Ранее, 24 января, Марочко сообщил о жёстких действиях заградотрядов ВСУ на артёмовском направлении. В частности, у села Клещеевка украинское подразделение открыло миномётный огонь по группе бойцов, которые попытались сдаться в плен российским военным.

Минобороны России 28 января проинформировало о поражении, нанесённом противнику на донецком направлении. Как сообщало ИА Регнум, поражены были, в частности, живая сила и техника 17-й танковой бригады ВСУ.