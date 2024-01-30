Наступивший 706-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован рассказом командира бронегруппы с позывным Баркас о создании огневых заслонов для движения российской пехоты у Клещеевки на артёмовском направлении. Они помогают боевым экипажам БМП-3 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск уничтожать тыловые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии до шести километров, сообщил он «РИА Новости» 30 января.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Добиваться успехов на артёмовском направлении российским бойцам помогают расчёты многофункциональных БПЛА подразделения беспилотной авиации Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ. Во время очередного полёта они обнаружили три танка киевских боевиков к югу от Артёмовска, скорректировав их уничтожение «Ланцетами», информирует 30 января Минобороны.

Тем временем командир расчёта ТОС 29-й армии группировки «Восток» с позывным Ефим рассказал о существенном продвижении российских войск под Угледаром. По его словам, в то время как бойцы ВС РФ применяют тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк», ВСУ по-прежнему располагают большим количеством беспилотников, но активность украинской артиллерии значительно снизилась.

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