Петропавловск-Камчатский, 30 января, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Спасательному судну «Берингов пролив» большая сплочённость льда мешает в назначенное время подойти вплотную к российскому танкеру «Остров Сахалин» для осуществления ледовой проводки. Судно застряло в дрейфующих льдах в Охотском море, сообщил начальник Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

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«Капитан спасателя осуществляет плавание во льдах по наиболее безопасному маршруту, обходя крупные ледяные поля», — рассказал спикер «РИА Новости».

Корженко добавил, что, судовладелец заверил в отсутствии угрозы жизни экипажа. Запасов провизии и топлива на танкере хватает, уточнил начальник МСПЦ.

Как сообщало ИА Регнум, танкер «Остров Сахалин» под российским флагом оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, примерно в 24 км от японского острова Хоккайдо. Танкер следовал с Камчатки в Находку, когда оповестил о проблеме береговую охрану Японии. К нему направили спасательный ледокол, но до наступления темноты высвободить судно не получилось. Спасательные работы продолжатся 30 января. Информации о пострадавших среди 19 членов экипажа танкера не поступало.