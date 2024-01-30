Каракас, 30 января, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал журналистам, что в ближайшее время приедет в Россию и посетит «красивейший город» Санкт-Петербург.

Mindefensa.gob.ve Николас Мадуро

«Мы скоро будем в Санкт-Петербурге», — сообщил 29 января президент в авторской программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión, поздравляя с 80-й годовщиной освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мадуро не указал точной даты визита в Россию, но известно, что о сроках уже идут переговоры. Предположительно? визит точно будет в этом году.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года глава российского МИД Сергей Лавров, находясь с визитом в Каракасе, передал Мадуро приглашение президента Владимира Путина посетить Россию.

После начала российской спецоперации на Украине Мадуро выразил твёрдую поддержку действиям Москвы и осудил дестабилизирующую активность США и НАТО.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что визита Мадуро в Москву ожидают в декабре, пообещал назвать точную дату в ближайшие дни. Он допустил, что венесуэльский лидер захочет посетить и другие российские города, и отметил, что «это предмет переговоров».