Угледар, ДНР, 30 января, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Существенное продвижение российских войск под Угледаром наблюдается за последние два месяца. Успех достигнут благодаря совместной работе расчётов тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», сообщил командир расчёта ТОС 29-й армии группировки «Восток» с позывным Ефим.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«Плотная взаимная работа. Сначала мы отрабатываем, затем ребята заходят в уже «подготовленные» нами опорники», — сказал российский военный.

Командир добавил, что из соображений безопасности нахождение расчётов огнемётов на позиции занимает около 3,5 минуты. В течение этого времени бойцы успевают отработать по целям противника и покинуть огневую точку. Время пребывания расчёта на позиции позволяет максимально сократить манёвренность и высокая проходимость огнемётной системы, добавил Ефим.

По словам бойца, активность украинской артиллерии значительно снизилась, но ВСУ по-прежнему располагают большим количеством беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января в оперативных службах ДНР оповестили об усилении ударов дронами ВСУ по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском под городом Угледаром. В результате одной из таких атак украинских БПЛА получила повреждения колокольня монастыря. ВСУ регулярно подвергают его обстрелам, в результате которых 80% строений храма повреждены и разрушены.

В декабре 2023 года российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-24, принадлежащий ВСУ, в районе города Угледара в ДНР. Украинский геликоптер поразили возле железнодорожной станции Углесборочная.