Сеул, 30 января, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Военные Северной Кореи запустили несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря, сообщило 30 января агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Заявлено об обнаружении запуска нескольких ракет около 07:00 по местному времени (01:00 мск) с западного побережья полуострова. При этом количество ракет не указывается.

Южнокорейские военные указали на тесную координацию своих действия с США для наблюдения за КНДР, уточнило агентство.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января северокорейские военные запустили несколько крылатых ракет в сторону Японского моря. Старт произошёл примерно в 08:00 (02:00 мск). Их запустили с моря вблизи северокорейского Синпхо в провинции Хамгён-Намдо.

Также запуск ракет со стороны КНДР был зафиксирован военными Южной Кореи 24 января около 07:00 (01:00 мск). Детали запуска анализируются американскими и южнокорейскими разведчиками.