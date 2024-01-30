Тель-Авив, Израиль, 30 января, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Большую часть задержанных в Таиланде участников рок-группы «Би-2» планируют депортировать в Израиль. Об этом сообщило израильское издание Ynet.

Reactor691 Группа «Би-2»

По информации СМИ, все арестованные имеют российское гражданство, но у четверых — израильское гражданство, ещё один участник — из Австралии и один — американец.

«Никто из семерых арестованных в Россию отправлен не будет. Четверо из них точно будут депортированы в Израиль, один в Австралию, ещё один в США», — написало издание.

Как сообщало ИА Регнум, семерых участников «Би-2» задержали 25 января на острове Пхукет за концерты без лицензии. После этого их доставили в местную полицию.

На следующий день суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения, оштрафовав каждого на три тысячи батов ($84). Музыкантов также обязали покинуть Таиланд и передали их в руки иммиграционной полиции.

27 января стало известно, что их этапируют из Пхукета в Бангкок для последующей депортации из Таиланда.

Гражданами России являются пятеро из семи участников коллектива.