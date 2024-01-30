Ереван, 30 января, 2024, 05:02 — ИА Регнум. В Сети распространилось видео, на котором вандал раскидывает возложенные к памятнику детям блокадного Ленинграда в Ереване венки, цветы и топчет ногами ленту-триколор.

Маленькие жители блокадного Ленинграда у бомбоубежища

К монументу цветы были возложены 26 января, накануне годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Армении на данный момент живут шесть блокадников.

Житель Еревана, называющий себя в соцсетях Самвелом Шириняном, разгромил венки у памятника, при этом свои действия он снимал на видео, а затем выложил в Интернет.

Грубо выражаясь, он говорит об официальном представителе МИД России Марии Захаровой, которая на недавнем брифинге предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, свидетельствующие о том, что в Карабахе были этнические чистки.

Захарова акцентировала, что Россия не раз отмечала важность создания условий для возвращения армян в Карабах, готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента.

Вандал заявил, что «нет никаких документаций о блокаде Ленинграда».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863508" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда является лишь частью нацистских бесчинств и геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой. Судьба города является трагической, в то же время его борьба и мужество навсегда останутся одной из триумфальных страниц истории страны.

По словам Путина, нацисты во времена войны действовали цинично, осознанно и по плану обрекая ленинградцев на голодную смерть и запредельные лишения. От голода и болезней погибли более 1 млн человек, в основном пожилых, женщин и детей.