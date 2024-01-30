Вашингтон, 30 января, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Военные США не смогли отразить атаку беспилотника на свою базу на Ближнем Востоке, приняв дрон за свой, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

Иван Шилов ИА Регнум Военная база США

Удар беспилотника на базу США на иордано-сирийской границе совпал по времени с возвращением американского дрона. В издании отметили, что военные не могли понять, кому именно принадлежит приближающийся беспилотник.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января в результате ночной атаки беспилотника на базу США в Иордании погибли трое американских военнослужащих и по меньшей мере 20 были ранены. По данным официальных лиц, беспилотник запустили поддерживаемые Ираном боевики. По-видимому, запуск осуществили с территории Сирии. Центральное командование США подтвердило гибель военных.

Президент США Джо Байден возложил ответственность за удар на «проиранские группировки» в Сирии и Ираке. Он пообещал привлечь к ответственности всех виновных.

В числе возможных вариантов реагирования называется тайная операция, в ходе которой «США нанесут удар по Ирану». При этом официально о своём участии в этой кампании Белый дом заявлять не будет. США могут напрямую организовать и осуществить атаку на иранских чиновников, сообщило 29 января агентство Bloomberg.