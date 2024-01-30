Вашингтон, 30 января, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Будучи главой МИД Великобритании, Лиз Трасс спешно покинула свой кабинет во время встречи с российским дипломатом Андреем Келиным 24 февраля 2022 года. О подробностях ситуации Келин рассказал в интервью «Би-би-си».

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Посол рассказал, что в момент, когда он пытался сообщить Трасс о причинах российской спецоперации, она, не дослушав, вскочила с места и убежала.

«Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведёт дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации», — сказал Андрей Келин.

По версии Трасс, когда вызванный в МИД посол в ответ на протест, заявленный ему в связи с началом СВО, стал разъяснять причины конфликта, она якобы в резкой форме потребовала от него покинуть её кабинет. Суть разъяснений Келина Трасс определяет как «дежурную российскую пропаганду».

Как сообщало ИА Регнум, в Лондоне недовольны контактами президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным после начала специальной военной операции, написал Telegraph со ссылкой на Лиз Трасс.

По данным издания, Макрон продолжал разговаривать по телефону с Путиным ещё долгое время после того, как другие страны НАТО разорвали связи с Москвой после начала спецоперации.