Берлин, 30 января, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Украина очень зависима от военной помощи европейцев и американцев, при этом Европа не сможет без США оказывать достаточную поддержку Украине, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

«Европе в одиночку не удастся сохранить тот уровень поддержки, который Украина получала до сих пор. Ни оружием, ни деньгами», — ответил Зеленский на вопрос журналиста, что будет, если президентом США станет Дональд Трамп и Вашингтон прекратит помощь Украине.

Украинский политик предположил, что в случае затягивания поддержки Украины со стороны США это скажется на объединённой Европе. Зеленский выразил надежду, что европейцы не останутся в одиночестве в вопросе помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января обозреватель издания Atlantic Энн Эпплбаум отметила, что отказ от помощи Украине докажет правоту России о разрушающихся США. Вашингтон проводит непоследовательную внешнюю политику, так как вначале выделяет Киеву помощь, а потом её прекращает, добавила она.

В статье издания The Washington Post говорится о царящем на Украине отчаянии из-за сокращения поддержки Запада. Шансы Киева на успех в конфликте с Москвой «фактически исчезли», когда западные партнёры упустили нужный момент и не поставили Украине необходимую помощь, считают авторы. Россия уже выстроила оборону, а вместе с этим исчезли и лучшие возможности для быстрой победы Украины, сказано в материале.

Отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что Украина в 2024 году останется без западной помощи. Вряд ли США предоставят киевскому режиму запрашиваемую для выживания военную помощь, у Вашингтона возникла необходимость решать внутренние проблемы, в частности, это касается безопасности границ, сказал эксперт.