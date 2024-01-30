Петропавловск-Камчатский, 30 января, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Российский спасатель «Берингов пролив» прибыл к танкеру «Остров Сахалин», который оказался в тисках льда в Охотском море. Об этом рассказал «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Иван Алексеев Тяжелые льды пришли в Охотское море

Судно-спасатель проведёт танкер в удобное для дальнейшего хода место, сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на борту 19 человек.

Как сообщало ИА Регнум, танкер «Остров Сахалин» оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море в 24 км от японского острова Хоккайдо.

Танкер шёл с Камчатки в Находку и сообщил о проблеме береговой охране Японии. К нему был направлен спасательный ледокол, но до наступления темноты высвободить судно не удалось.

Отмечается, что спасательные работы продолжатся 30 января. Какой-либо информации о пострадавших среди 19 членов экипажа танкера не поступало.

Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии, шедший из России в Турцию, заблокировал движение в проливе Босфор. У танкера из-за непогоды сломался якорь.