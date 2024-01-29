Вашингтон, 30 января, 2024, 02:23 — ИА Регнум. В Белом доме уже оценили последствия отсутствия военной помощи украинской армии на поле боя, все «достижения» Украины в конфликте окажутся под угрозой без дальнейшего финансирования. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Блинкен в очередной раз призвал Конгресс одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение многомиллиардной помощи ВСУ.

«Другого волшебного горшка с деньгами не существует. Мы видим некоторые свидетельства того, что значит это на поле боя», — сказал госсекретарь добавив, что без американской помощи всё, чего добились украинские военные «и чего мы помогли им добиться», будет под угрозой.

По словам Блинкена, не давая денег Украине, США сигнализируют своим противникам, что «несерьёзны по поводу защиты свободы, защиты демократии».

Россия, по его заверениям, укрепляется во мнении, что она «может продержаться дольше Украины».

Как сообщало ИА Регнум, Столтенберг во время визита в США выразил мнение о том, что поддержка Украины всеми союзниками по альянсу должна продолжаться.

По словам генсека, военная помощь Киеву — это не благотворительность, а «инвестиция» в безопасность стран НАТО.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что остановить конфликт на Украине и не допустить третьей мировой войны можно, если вовремя давать ВСУ помощь, оружие или финансы.