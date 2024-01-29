Лозанна, Швейцария, 30 января, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее решение принято 29 января Спортивным арбитражным судом (CAS).

Fanny Schertzer Здание Спортивного арбитражного суда в Лозанне

«Госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьёй 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года», — говорится в заявлении пресс-службы суда.

Также отмечается, что с указанной даты все результаты спортсменки аннулируются.

Стороны имеют право подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней, но только по некоторым основаниям. Защита Валиевой может обжаловать решение в случае процессуальных нарушений со стороны суда.

Как сообщало ИА Регнум, Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который якобы обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы обнародовали во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка завоевала золото Игр в командном турнире. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было допущено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно с Международным союзом конькобежцев (ISU) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Если возраст спортсмена на момент нарушения, как в случае с Валиевой, составляет 15 лет, то уведомление направляется его официальному представителю, сказано в регламенте Всемирного антидопингового кодекса.

В ноябре 2023 года Валиева выиграла шестой этап Гран-при России в Москве. Она стала победительницей в короткой и произвольной программах, набрав по сумме двух прокатов 226,22 балла. Также в копилке Валиевой олимпийское золото по фигурному катанию 2022 года в командном турнире, чемпионата Европы 2022 года. Спортсменка является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года и победительница ряда этапов Гран-при.

В марте 2023 года тренер Валиевой Этери Тутберидзе в интервью газете L’Equipe назвала оскорбительными обвинения в адрес фигуристки. Тренер добавила, что не знает, почему допинг-проба спортсменки показала положительный результат.

В Кремле дисквалификацию Валиевой назвали политизированным решением. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не согласна с решением CAS и будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции.