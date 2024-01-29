Вашингтон, 30 января, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в США выразил уверенность в том, что поддержка Украины всеми союзниками по альянсу должна продолжаться.

(сс) Arno Mikkor (EU2017EE) Йенс Столтенберг

Про мнению генсека, военная помощь Киеву — это не благотворительность, а «инвестиция» в безопасность стран НАТО.

«Я совершенно уверен, что все союзники продолжат такую поддержку», — сказал Столтенберг журналистам, добавив, что поставка оружия Украине — «это путь к миру».

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что остановить конфликт на Украине и не допустить третьей мировой войны можно, если вовремя давать ВСУ помощь, оружие или финансы.

По его словам, в этом случае можно не допустить третьей мировой войны, разрушения Украины и глобальной миграции.

Также он добавил, что Украина очень зависит от военной поддержки США и стран Евросоюза.

Ранее американская газета The Washington Post написала, что киевскому режиму сложно скрывать отчаяние из-за того, что шанс на победу в военных действиях с Россией упущен по причине медлительности Запада с поставками оружия. Отмечается, что шансы Киева на успех фактически исчезли, когда Запад упустил момент и не поставил Украине необходимую помощь.

Испанская газета ABC написала 23 января, что лидер Зеленский находится в отчаянии на фоне военных неудач ВСУ и уменьшения помощи со стороны Запада. Журналисты отметили, что Киев проигрывает в конфликте с Россией, а его союзники выказывают усталость от конфликта.