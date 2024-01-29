Трубчевский район, Брянская область, 30 января, 2024, 00:22 — ИА Регнум. В ночь на 30 января в воздушном пространстве Брянской области сбили ещё один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

По словам главы Брянской области, очередную атаку киевского режима пресекли силами ПВО Минобороны РФ в небе над территорией Трубчевского района.

Пострадавших и разрушений нет, экстренные службы реагирования работают на месте, добавил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 29 января ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника. Украинский дрон нейтрализовали российские средства ПВО над Жуковским районом. Обошлось без разрушений и пострадавших, отметили региональные власти.

Более 350 тысяч россиян установили разработанное Народным фронтом приложение «Радар. НФ», помогающее жителям регионов реагировать на появление вражеских беспилотных летательных аппаратов. Так, в ночь с 15 на 16 января благодаря сигналам, оперативно поступившим от пользователей «Радар. НФ», удалось сбить три из восьми нейтрализованных дронов во время атаки на Воронежскую область. До этого в Курской, Брянской, Смоленской областях и Республике Крым было уничтожено суммарно шесть вражеских беспилотников.