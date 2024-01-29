Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 29 января провёл рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Подробности сообщаются на сайте Кремля.

Алексей Даничев/POOL/ТАСС Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

В ходе встречи были затронуты многие аспекты жизнедеятельности региона. В их числе социально-экономические вопросы Ленобласти, в том числе решение проблем обманутых дольщиков, реализация программы «Земский доктор», тема полигонов бытовых отходов.

Дрозденко рассказал Путину о работе Фонда помощи «Ленинградский рубеж», который оказывает медицинскую, материально-техническую и гуманитарную поддержку участникам спецоперации, а также подшефным региону территориям в Донецкой Народной Республике.

В заключение разговора президент сказал, что «область демонстрирует хорошие темпы развития».

Как сообщало ИА Регнум, правительство России в целом поддержало законопроект, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его вдову с работы, говорится в официальном отзыве кабмина. К ветеранам боевых действий приравнены в том числе и участники специальной военной операции.

Путин ранее призвал обеспечить равными правами всех участников специальной военной операции на Украине независимо от их статуса — кадровых военнослужащих, добровольцев, заключивших контракты, мобилизованных и сотрудников правоохранительных органов.

Президент также отмечал важность поддержки в полной мере семей военнослужащих — участников спецоперации. Он призвал не жадничать в вопросах поддержки семей участников.

Власти Ленинградской области выделили очередную партию шефской помощи городу Енакиево в ДНР. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко у Дома правительства региона передал главе Енакиево Роману Храменкову автомобиль-минивэн для нужд администрации, а также компьютеры и оргтехнику для обеспечения работы полиции.