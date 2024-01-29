Брюссель, 29 января, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Послы стран — членов Европейского союза (ЕС) предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов, объявило 29 января в соцсети X бельгийское председательство в Совете ЕС.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Послы ЕС <…> согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины», — говорится в сообщении.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель неделю назад утверждал, что главы МИД стран ЕС перешли к последнему этапу работы над возможностью использовать доходы от замороженных активов России для Украины. Он также выразил надежду, что члены ЕС вскоре согласуют выделение Киеву военной помощи на €5 млрд из Европейского фонда мира.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января в Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что любые действия, направленные на конфискацию российских активов, будут рассмотрены как неприкрытое воровство. Любые же попытки конфисковать суверенную недвижимость повлекут за собой ответные и эффективные меры.

Объём прямых инвестиций Евросоюза, стран G7, Швейцарии и Австралии в российскую экономику на конец 2022 года составил $288 млрд. Одновременно с этим с учётом запрета на вывод недружественными резидентами средств из России указанная сумма могла существенно вырасти из-за перевода этих средств на счета типа «С». Всего на долю Евросоюза приходится $223,3 млрд активов, отметило «РИА Новости».