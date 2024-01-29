Москва, 29 января, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Нейросети впервые использовались на выборах для проверки подписей в поддержку кандидата в президенты России действующего главы государства Владимира Путина. Об этом 29 января рассказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Алексей Сухоруков / РИА Новости

Глава Центризбиркома уточнила, что проверка подписей является достаточно трудоёмкой работой. Она занимает около 15 часов, поэтому на помощь приходят нейросети, которые сверяют данные в протоколах с единой базой избирателей, пояснила Памфилова.

Секретарь Центризбиркома Наталья Бударина добавила, что по результатам проведённой проверки недействительными признаны 91 подпись из 60 тысяч, или 0,15% от числа проверенных подписей. Это неточности в сведениях избирателей, процент брака минимальный, уточнили в ЦИК РФ.

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Как сообщало ИА Регнум, 29 января ЦИК России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что решение было принято единогласно.

Генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин заявила, что собранные подписи в поддержку Владимира Путина говорят об уровне его поддержки. Решение главы государства о самовыдвижении — это в первую очередь знак уважения к людям, считает эксперт. Путину важно мнение граждан России и их поддержка на каждом этапе выборов, добавила Линдигрин.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые в истории в них примут участие жители новых регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.