Пересвет, Московская область, 29 января, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Поздним вечером 29 января в одном из жилых зданий в городе Пересвете пошла трещина по фасаду. 120 жителей эвакуированы, о происшествии написал в своём Telegram-канале глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

Telegram-канал главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова Дом с трещиной

Трещина пошла по пятиэтажному дому по улице Октябрьская, 7. До недавнего времени это было общежитие, на данный момент часть квартир приватизированы, часть находится в соцнайме.

По словам специалистов, многие собственники самовольно сделали перепланировку, установили душевые кабины, переделали систему канализации. Из-за этого стены дома постоянно мокли, сейчас возникла угроза обрушения.

«Жильцам многократно выдавали предписания устранить нарушения. Но услышаны не были. Полиция начинает поквартирный обход всех жителей, их временно разместят в ДК «Космос», — пояснил Акулов.

Глава добавил, что в Пересвете создан оперативный штаб по координации действий. К дому прибыли МЧС и полиция.

Дмитрий Акулов заверил, что уже «к обеду инженеры смогут дать заключение о степени аварийности дома», ситуация под контролем местных властей.

Пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, следствие назвало предварительной причиной частичного обрушения дома в Астрахани ремонтные работы, проводившиеся в одной из квартир.

Вечером 16 ноября на Привокзальной площади в Астрахани обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Один из жильцов дома увидел трещину, возникшую в стене, и позвонил в МЧС. Прибывшие на место ЧП спасатели успели вывести из здания 213 человек, включая 37 детей. В результате ЧП погибла жительница дома 1939 года рождения.