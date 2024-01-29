Белгород, 29 января, 2024, 21:54 — ИА Регнум. В Грайворонском городском округе Белгородской области были сбиты несколько воздушных целей, сообщил вечером 29 января губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Юлия Пёрышкина ИА Регнум

«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к посёлку Горьковский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

Гладков отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако есть повреждения. Так, в посёлке Хотмыжск в одном частном жилом доме выбито окно, посечены машина и забор.

«Подворовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», — добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» над Белгородской областью.

Такой же снаряд был уничтожен над Белгородской областью вечером 27 января. О каких-либо разрушениях в результате падения обломков боеприпаса не сообщалось.

Также в ночь на 29 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Данные о разрушениях на земле не поступали.