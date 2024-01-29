Белгород, 29 января, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» над Белгородской областью, сообщила 29 января пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

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«Около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением реактивной системы залпового огня «Ураган», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда уничтожены над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, такой же снаряд был уничтожен над Белгородской областью вечером 27 января. О каких-либо разрушениях в результате падения обломков боеприпаса не сообщалось.

В ночь на 29 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Данные о разрушениях на земле не поступали.