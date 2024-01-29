Москва, 29 января, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Открытие Дней российской науки состоится 30 января в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Представители компании продемонстрируют посетителям инновационные разработки, расскажут о научном потенциале нефтяной отрасли и проведут развлекательные мероприятия, проведут образовательные лекции, где расскажут о происхождении нефти, ее составе и роли в жизни человека.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На международной выставке «Россия» начинаются Дни науки

Сотрудники ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» расскажут, какую информацию они получают с помощью сейсморазведочных данных о земных недрах, как в этом процессе помогает искусственный интеллект. Представители Волгоградского НИПИ химического и нефтяного аппаратостроения объяснят, почему именно нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленности задают направление развития науки о коррозии.

До 8 февраля включительно в павильоне «Роснефти» будут проходить научно-образовательные лекции ученых, а также ряд уникальных выставок. Так, посетители фотовыставки «Мир геологии под микроскопом» смогут рассмотреть структуру минералов и останков древних микроорганизмов. На выставке робототехники специалисты «Роснефти» продемонстрируют роботов, позволяющих проводить обслуживание реакторов для производства полиэтилена высокой плотности на заводах. Ежедневно в павильоне можно будет увидеть различные видеоролики и документальные научные фильмы, принять участие в викторинах с памятными призами.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На международной выставке «Россия» начинаются Дни науки

Развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». В компании считают технологическое лидерство ключевым фактором конкурентоспособности на нефтяном рынке. Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.