Донецк, 29 января, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Число мирных жителей, погибших 29 января в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ, выросло до четырёх человек, сообщил в своём Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«По дополнительной информации, в результате обстрела Калининского района по пр. Ильича погиб мужчина 1959 г. р.», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 29 января снова ударили по гражданскому населению в Донецке. Порядка восьми ракет из РСЗО было выпущено по Калининскому району города. По словам очевидцев, под удар попал бульвар Шевченко. В результате обстрела возникли пожары.

Кулемзин уточнял, что в результате этой атаки три мирных жителей погибли, один получил ранение.

Неделей ранее, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии калибра 152 и 155 мм. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик.

Позднее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что при обстрелах территории региона со стороны ВСУ в воскресенье погибли 28 человек. Он уточнил, что многие пострадавшие при ударе ВСУ по рынку в Донецке, включая детей, получили проникающие ранения в области жизненно важных органов.