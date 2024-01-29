Москва, 29 января, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщили 29 января в пресс-службе ISU.

Сергей Бобылев/ТАСС Российская фигуристка Камила Валиева

«ISU приветствует решение CAS и твёрдо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет, и будет продолжать прилагать усилия по поддержанию честной конкуренции и благополучия спортсменов», — говорится в релизе.

ISU пообещал опубликовать полное заявление о последствиях решения CAS 30 января 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года аннулируются с лишением званий, выигранных после этой даты. Решение суда является окончательным, при этом у сторон остаётся право подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней, но лишь по ряду оснований.

Россия может быть лишена командного золота Олимпиады в Пекине после дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. При этом суд указал, что не рассматривал результаты командного олимпийского турнира, отметив, что решение примет Международный союз конькобежцев.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно со Всемирным антидопинговом агентством (WADA) и ISU.

В Кремле назвали дисквалификацию Валиевой политизированным решением и пообещали защищать российских спортсменов до конца.