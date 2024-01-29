Вашингтон, 29 января, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС США не смогли отразить атаку беспилотника на военную базу на Ближнем Востоке, поскольку перепутали дрон противника со своим, сообщила 29 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.

SGT. 1ST CLASS RYELE BERTOCH/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

Атаковавший базу дрон приближался к ней в то же время, когда возвращался и американский беспилотник, сказано в сообщении.

«Возвращение американского дрона привело к некоторому замешательству по поводу того, был ли приближающийся беспилотник дружественным или враждебным», — отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в результате атаки беспилотника на военную базу США «Башня 22», расположенную на границе Сирии и Иордании, погибли трое военнослужащих и ещё 34 человека получили ранения. По информации американского командования, база была атакована дроном-камикадзе, выпущенным с сирийской территории.

Ответственность за атаку на «Башню 22» взяло на себя движение «Исламское сопротивление в Ираке», которое до этого атаковало ряд объектов армии США на территории Ирака и Сирии. В заявлении группировки подчёркивается, что атака стала ответом на поддержку Вашингтоном действий Израиля в секторе Газа.

Президент США Джозеф Байден заявил, что ответственность за нападение лежит на группировках, получающих поддержку со стороны Ирана, и пообещал ответить на атаку. Бывший глава государства Дональд Трамп в свою очередь раскритиковал Байдена за катастрофические для США события на Ближнем Востоке. Ряд американских политиков призвал Байдена нанести удар непосредственно по Ирану.

США после первой за последние годы гибели своих военнослужащих в результате ударов по базам на Ближнем Востоке пытаются так «откалибровать» свой ответ, чтобы показать силу, но не дойти до полномасштабной войны с Ираном и его союзниками, отмечал в беседе с ИА Регнум эксперт, автор ряда публикаций по ситуации на Ближнем Востоке Юрий Лямин.