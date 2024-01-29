Москва, 29 января, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Новый посол РФ в Японии Николай Ноздрёв прибудет в Токио в скором времени. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Николай Ноздрёв

«В скором времени», — ответил дипломат на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее Ноздрев занимал должность директора третьего департамента Азии МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, 19 января президент России Владимир Путин назначил Ноздрёва чрезвычайным и полномочным послом России в Японии.

До этого должность российского посла в Японии занимал Михаил Галузин. Российский лидер освободил его от должности 25 ноября 2022 года.

Николай Ноздрёв родился в 1971 году. В 1994-м он стал выпускником МГИМО МИД России, с этого же времени работает в системе МИД РФ. В 2010–2015 годах — старший советник, советник-посланник посольства Российской Федерации в Австралии. В 2015–2018 годах — заместитель директора третьего департамента Азии МИД России. С 20 февраля 2018 года возглавил этот департамент. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, владеет японским и английским языками.