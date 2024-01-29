Челябинск, 29 января, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Странные вспышки света в небе над пригородными посёлками Челябинска появились из-за короткого замыкания на энергообъектах. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Кадр из видео

«В 18:14 было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 киловольт. Яркие вспышки связаны с коротким замыканием на энергообъектах», — заявили в пресс-службе энергетиков.

На данный момент сотрудники энергоснабжающей компании восстанавливают электроснабжение, говорится в материале. Без подключения остаются несколько линий, которые обеспечивают электричеством три посёлка — Моховички, Красное поле, Прудный.

Как сообщало ИА Регнум, серия ярких вспышек в небе над северо-западной частью пригорода Челябинска попала на видео. Кадры со странным свечением разошлись в социальных сетях. При этом в пабликах отметили, что это непонятное явление. После этого в группах стали появляться сообщения от жителей некоторых посёлков о том, что они остались без электричества.