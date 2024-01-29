Токио, 29 января, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Танкер «Остров Сахалин» под российским флагом оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, приблизительно в 24 км от японского острова Хоккайдо. Об этом 29 января сообщило агентство Kyodo.

Georg Botz

По информации агентства, танкер, который следовал с Камчатки в Находку, сообщил о проблеме береговой охране Японии. К нему был направлен спасательный ледокол, но до наступления темноты высвободить судно не удалось.

Отмечается, что спасательные работы продолжатся 30 января. Какой-либо информации о пострадавших среди 19 членов экипажа танкера не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии, шедший из России в Турцию, заблокировал движение в проливе Босфор. У танкера из-за непогоды сломался якорь.

Ранее у побережья Турции в районе провинции Кастамону сел на мель сухогруз Vamos под флагом Камбоджи. На борту судна находились 11 человек. Моряков эвакуировали с сухогруза. Эвакуацию осложнил сильный ветер. В Турции из-за шторма также получил повреждение теплоход Kevalay Queen, который шёл под флагом Ливии. В районе выхода из Босфора в Мраморное море у судна повредился двигатель, и его начало сносить к берегу. Теплоход отбуксировали к стоянке Ахыркапы.