Кишинёв, 29 января, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой после принесения присяги выступил в поддержку стратегического диалога с Украиной и США.

Иван Шилов ИА Регнум

«Продолжим развивать отношения стратегического партнерства с Румынией. Усилим стратегический диалог с США, с Украиной. Будем развивать возможности многосторонней дипломатии», — сказал Попшой, слова которого приводит ТАСС.

Говоря об отношениях с Россией, он отметил, что политика Кишинева, будет базироваться на национальных интересах.

«Соблюдение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. Это фундамент наш отношений как с РФ, так и с любым другим государством», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, бывший вице-спикер парламента Попшой сменил на посту главы внешнеполитического ведомства Николая Попеску, который 24 января сообщил о своей отставке. Попеску отметил, что с успехом выполнил цели в области внешней политики, поставленные президентом, и на этом этапе нуждается в паузе.

Позднее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии переименовали в МИД. Евроинтеграцией Молдавии при этом займётся специально назначенный вице-премьер Кристина Герасимов.