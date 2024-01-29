Москва, 29 января, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Россия не вмешивается во внутренние дела Соединённых Штатов и не собирается этого делать. Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения о якобы роли Москвы в провоцировании напряжённости ситуации на границе с Мексикой в Техасе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это повторяется постоянно, и поводы они будут находить и дальше, чтобы пытаться приписать нам вмешательство во внутренние дела США. Этого не было, нет и не будет», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 13 января национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США с Мексикой и запретила доступ к нему агентам американской федеральной пограничной службы. Речь идёт о территории парка Шелби в городе Игл-Пасс, где нелегальные мигранты попадают в Соединённые Штаты после пересечения реки Рио-Гранде.

В свою очередь Верховный суд США выпустил временное постановление, согласно которому следует убрать ограждения на границе штата Техас с Мексикой. Документ раскритиковал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, заявивший, что такое решение помогает президенту США Джо Байдену осуществлять иностранное вторжение в США.

Вместе с тем Нацгвардия Техаса в целях борьбы с нелегальной миграцией возвела на участке границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Губернатор штата Грег Эбботт официально объявил о «вторжении и праве на самозащиту» и не стал подчиняться решению Верховного суда, предписывающего убрать заграждение.

Кроме того, губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили Байдена в нежелании защищать американскую границу.