Лозанна, Швейцария, 29 января, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не рассматривал вопрос о пересмотре результатов командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине, это может сделать Международный союз конькобежцев, сообщили 29 января в пресс-службе CAS.

Григорий Сысоев / РИА Новости Российская фигуристка Камила Валиева

Как сообщало ИА Регнум, 29 января суд принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

«Последствия, связанные с дисквалификацией задним числом Валиевой на прошлых соревнованиях, в том числе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, не входят в рамки данной арбитражной процедуры и должны быть рассмотрены соответствующими заинтересованными спортивными организациями», — сказано в заявлении CAS.

Как сообщалось ранее, Валиеву подозревали в употреблении запрещённого препарата триметазидина. Он якобы был обнаружен в допинг-пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года, при этом результат пробы был обнародован лишь во время Олимпиады 2022 года в Пекине, на следующий день после того, как команда России с Валиевой в составе завоевала золото в командном турнире. Церемония вручения медалей из-за начатого расследования не проводилась.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение о дисквалификации Валиевой, заявили 29 января в пресс-службе WADA, отметив, что вследствие этой дисквалификации якобы была установлена «справедливость».

Дисквалификация Валиевой — политизированное решение, Россия не согласна с ним и будет защищать своих спортсменов, в том числе фигуристку, до конца, задействуя механизмы апелляции, отметил в своём комментарии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Решение суда в Лозанне несправедливо и объясняется ненавистью судей к России, заявила в свою очередь тренер Татьяна Тарасова.