Бонн, Германия, 29 января, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Московский ЦСКА стал лучшим российским клубом 2023 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом 29 января сообщается на сайте организации.

Григорий Сысоев /РИА Новости Игроки ЦСКА

IFFHS опубликовала рейтинг из 700 команд со всего мира. ЦСКА занял 383-е место, набрав 58,5 очка.

В список попали «Краснодар», занявший 455-е место с 54 очками, а также санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», у которых по 45 очков и 604-е место.

Лучшей командой рейтинга был признан английский «Манчестер Сити» с 359 очками. Второе место занял мадридский «Реал», третье — миланский «Интер».

ЦСКА после 18 сыгранных матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) располагается на восьмом месте с 28 очками.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занял 47-е место в списке лучших голкиперов мира с 1987 года по версии IFFHS. Кроме него, в список попал также советский голкипер Ринат Дасаев, заняв 37-ю строчку. Лучшим голкипером был признан итальянец Джанлуиджи Буффон.

Комментируя эту новость, Акинфеев сказал, что ему по большому счёту всё равно, но, с другой стороны, приятно.